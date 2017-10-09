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Antalya'da hortum seralara zarar verdi

Antalya'da oluşan hortumda 200 dekar sera alanının zarar gördüğü bildirildi.

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Antalyada hortum seralara zarar verdi

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, dün 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova bölgesinde sağanak yağışın ardından hortum çıktığını söyledi.

Hortumda, bölgede bulunan yaklaşık 200 dekar sera alanında ciddi zararlar oluştuğunu belirten Alp, kesin zararın yapılacak incelemelerin ardından belli olacağını ifade etti.

Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile hasar tespit çalışmalarına başladıklarını kaydeden Alp, "Hasat zamanında yaşanan bu felaketten üreticilerimiz zarar gördü. Daha fazla zarar görmemek için de hemen temizlik ve onarım çalışmalarına başladı. Devletimizin de üreticilerimize hızlı bir şekilde destek vermesini bekliyoruz." dedi.

Öte yandan meydana gelen hortum, seralarda çalışan Suriyeli işçiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, hortumla birlikte seraların yıkılması ve işçiler ile ailelerinin yaşadığı panik yer alıyor. 

Etiketler: antalya, Hortum, sera
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