Antalya'da Hint düğünü sezonu başladı

Üç gün üç gecelik yılın ilk Hint düğünü, Belek Turizm Merkezi'ndeki beş yıldızlı otellerden birinde gerçekleşti.

Hindistan'ın önemli iş adamlarından Arjun Khatri'nin oğlu Kunal Khatri ile yine iş adamı Hiralal Tharwani'nin kızı Shena Tharwani'nin düğünü, "Türk Gecesi" ile başladı.

Gelin Tharwani, dört kişinin taşıdığı taht üzerinde, damat Khatri ise kendisine eşlik eden üç dansözle dans ederek düğün alanına geldi.

Hindistan'dan gelen davetliler, yöresel kıyafetleriyle düğünün ilk günü düzenlenen "Türk Gecesi"nde eğlendi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar sınırsız yiyecek ve içecek servisi yapılan ve masraftan kaçınılmadığı gözlenen düğün, iki gün daha sürecek.

Inventum Global Turizm Şirketi Proje Direktörü Mustafa Onat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğünün, kış aylarında yaptıkları ilk organizasyon olduğunu belirterek, düğün sahiplerinin Hindistan'ın önde gelen iş adamları olduğunu söyledi.

Nisanda 15 milyon dolarlık düğün

Şirketin ortaklarından Bünyat Özpak ise bu düğünün orta segmentte gerçekleştiğini belirterek, "Yaklaşık 1 milyon dolar maliyeti var, ancak ilk olması önemliydi. Nisan ayında iki büyük düğünümüz olacak yine Antalya'da. Bunlardan yaklaşık 15 milyon dolarlık olanı dünya çapında ses getirecek, büyük bir düğün olacak." dedi.

Antalya'da bu yıl 30 Hint düğünü

Dünyada nüfusu 1 milyarı aşan iki ülkeden biri olan Hindistan, grup organizasyonlarında ABD'den sonra ikinci, düğün turizminde ise ilk sırada yer alıyor.

Yaklaşık 60 milyar dolar seviyesinde olan Hint düğünleri sektöründen pay almaya çalışan Türkiye'nin, son iki yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan'a yaptığı ziyaret ve turizm şirketlerinin özel çabalarıyla önemli bir aşama kaydettiği belirtildi.

Kaynak: AA