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Antalya'da gaz sıkışması sonucu patlama

İş yerinde hasara yol açan patlamanın mutfak kısmındaki gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlendi

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Antalyada gaz sıkışması sonucu patlama

Antalya'da bir kafeteryanın mutfak kısmında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama, iş yerinde hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Kaleiçi Kılıçaslan Mahallesi Hıdırlık Sokak'ta bulunan bir kafeteryada, patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından başlayan küçük çaplı yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibince söndürüldü.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, patlamanın mutfak kısmındaki gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlendi.

İş yerinde hasara yol açan patlamada, can kaybı ve yaralananın olmadığı belirtildi.

 

Etiketler: antalya, gaz sıkışması, patlama
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