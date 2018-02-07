Antalya'da "gaybubet evlerine" para dağıttığı iddia edilen 25 kişiye gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 kişi yakalandı.
Şüpheliler arasında Bank Asya şube müdürlerinden biri ile örgütün derneklerine ait eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin bulunduğu öğrenildi.
Gaybubet evlerine para dağıtımı
Gözaltına alınan şüphelilerden 12'sinin örgüte ait "gaybubet evleri"nde yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin örgüt üyeliğinden arananlara ayarladıkları evlere kuryeler aracılığıyla para dağıttıkları iddia edildi. Bu yöntemle örgüt içi çözülmenin engellenmeye çalışıldığı ifade edildi.
Şüphelilerin, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde, açtıkları paravan işletmede örgüt faaliyetlerini sürdürdükleri öğrenildi.
Örgüte ait Hamle-Der'in sorumlularından bedensel engelli M.T, parmak izi için getirildiği emniyetin merdivenlerinden polis ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.
Kaynak: AA