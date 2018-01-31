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Buradasınız : » » Antalya'da "gaybubet evi" operasyonunda eski savcı tutuklandı

Antalya'da "gaybubet evi" operasyonunda eski savcı tutuklandı

Antalya'da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan eski savcı tutuklandı.

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Antalyada &quot;gaybubet evi&quot; operasyonunda eski savcı tutuklandı

FETÖ'nün darbe teşebbüsünden bir gün sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan eski savcı Hakan D. ile eşi eski hakim Ayşe D'nin, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde örgüt üyelerinin gizlendikleri yer olarak bilinen "gaybubet evi"nde saklandıkları belirlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Hakan D. ile eşi Ayşe D'nin örgütün "abi", "abla" konumundaki üst düzey sorumlularından oldukları ve ByLock kullandıkları tespit edildi.

Yakalanmamak için cep telefonu kullanmadıkları da anlaşılan şüphelilerin sürekli adres değişikliği yaptıkları da saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ayşe D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: gaybubet evi, fetö, antalya
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