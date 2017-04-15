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Antalya'da gasp iddiasına tutuklama

Antalya'da, üniversite öğrencilerinin para ve cep telefonlarını bıçakla gasbettikleri iddia edilen üç şüpheli tutuklandı.

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Antalyada gasp iddiasına tutuklama

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden ve Akdeniz Üniversitesinde okuyan 4 öğrencinin evine gelen iki kişi, bıçakla öğrencilerin cep telefonlarını ve üzerilerinde bulunan 400 lirayı aldı.

Şüphelilerden birinin, evden ayrılmadan önce "Yarın akşama kadar 2 bin 100 lira para toplayın, yarın gelip parayı alıp telefonlarınızı geri vereceğim." dediği belirtildi.

Evdeki öğrencilerin polis ekiplerine, şüpheli şahısları okuldan arkadaşı olan R.A.B'nın yönlendirmiş olabileceğini belirtmesi üzerine yapılan çalışma sonucu, F.E, R.A.B. ve U.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler: antalya, gasp iddiası
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