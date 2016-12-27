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Antalya'da fırtına uyarısı

Antalya Körfezi'nde öğle saatlerinde fırtına beklendiği uyarısı yapıldı.

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Antalyada fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, havanın Batı Akdeniz'de parçalı bulutlu, iç kesimlerde sabah yer yer hafif kar yağışlı, öğleden itibaren az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgarın, kuzeyden orta kuvvette, yer yer kuvvetlice eseceği öngörülüyor. Antalya Körfezi'nde öğle saatlerinde kuzeyden fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İç kesimlerde ise orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Etiketler: antalya körfezi, öğle saatleri, fırtına uyarısı
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