  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Antalya'da FETÖ/PDY soruşturmasında 9 tutuklama

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

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Antalyada FETÖ/PDY soruşturmasında 9 tutuklama

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığını yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında özel güvenlik görevlisi, emekli memur, şoför ve muhasebecinin bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Y.D, S.B, M.A, Ö.D, B.T, B.A.G, L.U, Y.S.H, O.Ü ve E.A. gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanırken, E.A. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Etiketler: antalya, fetö/pdy soruşturması, bylock
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