Antalya'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY'nin kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, örgüt tarafından bir ay önce görevlendirdiği belirlenen sözde Antalya bölge sorumlusu Murat T'nin de aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin, örgütün cezaevindeki üyelerinden, öğrenci evleri, esnaf örgütlenmesi ve hücre evi oluşumlarının sorumluları oldukları belirlendi.

Yeniden yapılanmaya çalışmışlar

Zanlıların, örgütün kentte yeniden yapılanmasını sağlamaya çalıştığı, yeni üyeler bulmak için toplantılar yaptığı iddia edildi. Örgüt adına para toplama gibi faaliyetlere hız verdiği ifade edilen şüphelilerin, toplanan paraları FETÖ/PDY soruşturmalarındaki tutuklu ve hükümlülere gönderdiği öne sürüldü.

Örgütün gizli ve şifreli haberleşme programlarını kullandıkları tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 45 bin lira, bin dolar, örgütsel dokuman ve kitaplar ele geçirildiği öğrenildi.

Kira sözleşmesi yapmayan ev sahibine yasal işlem başlatıldı

Örgütün, üyelerine hücre evine çevirdikleri yerlere kira sözleşmesi yapmamaları yönünde talimatta bulunduğu belirlendi. İki hücre evinin kira sözleşmesi yapılmadan kiralandığını belirleyen ekipler, ev sahipleri hakkında da yasal işlem başlattı.

Kaynak: AA