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Antalya'da FETÖ'nün "hücre evleri"ne operasyon: 13 gözaltı

Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerinde saklandığı belirlenen 13 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

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Antalyada FETÖnün &quot;hücre evleri&quot;ne operasyon: 13 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları hücre evlerine çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere Antalya ve Denizli'de operasyon düzenledi. Örgütün hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski emniyet mensuplarının da olduğu 10 şüpheli ile şüphelileri gizlediği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. 

Evlerde yapılan aramada üç sahte nüfus cüzdanı, 67 bin 200 lira, 11 bin 629 dolar, 80 euro, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diğer 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: antalya, fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı, operasyon
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