  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Antalya'da FETÖ'den 7 polis tutuklandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 polis memurundan 7'si tutuklandı.

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Antalyada FETÖden 7 polis tutuklandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 polis memurundan 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde 3'ü meslekten ihraç edilen, 5'i açığa alınmış, 2'si görevde toplam 10 polis, Kumluca Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haklarında yasal işlem yapılan şüpheli polis memurları, Kumluca Adliyesine sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan polislerden O.G, H.Y, M.T, C.K, H.Y, İ.Ö. ve M.Ö. tutuklanırken, H.S.B, A.A. ve C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutukluların, Burdur Cezaevine gönderildikleri belirtildi.

Etiketler: antalya, fetö, 7 polis
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