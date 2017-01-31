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Antalya'da FETÖ soruşturması: 15 tutuklama

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 kişiden 15'i tutuklandı.

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Antalyada FETÖ soruşturması: 15 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı.

Arasında kız öğrenci yurdu kurum temsilcisi, özel okul müdür yardımcısı ve polis memurlarının da olduğu 28 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğince ifadeleri alınan 28 zanlıdan 15'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasından tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

Etiketler: antalya, fetö, fetö soruşturması
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