Antalya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Antalya ve Denizli'de operasyon düzenlendi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda, yakalama kararı çıkartılan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, sim kart, hafıza kartı, bellek, laptop ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bir zanlı aranıyor.

Kaynak: AA