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Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Antalya'daki FETÖ operasyonunda, ByLock kullandıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Antalyada FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyelerinin "çalışma evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı hücre evlerinde yapılan aramada, sahte kimlik ve sahte kira sözleşmesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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