Antalya'da FETÖ operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, örgüte mali finans desteği sağladıkları belirtilen, çeşitli meslek gruplarından 3'ü kadın 32 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirildi.

Zanlıların, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e ait video, ses kayıtları ve çok sayıda dijital veri elde edildiği öğrenildi.