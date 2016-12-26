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Antalya'da FETÖ operasyonu

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü kadın 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Antalyada FETÖ operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, örgüte mali finans desteği sağladıkları belirtilen, çeşitli meslek gruplarından 3'ü kadın 32 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirildi.

Zanlıların, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e ait video, ses kayıtları ve çok sayıda dijital veri elde edildiği öğrenildi.

Etiketler: antalya, FETÖ operasyonu, 32 şüpheli, adliye
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