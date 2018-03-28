Antalya'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

FETÖ üyelerinin "çalışma evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.B., S.G., E.G., S.B., Ö.A.T. ve C.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı hücre evlerinde yapılan aramada, V.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve A.A. adına düzenlenmiş sahte kira sözleşmesi de ele geçirildi.

Alanya'da 10 şüpheliye gözaltı

Öte yandan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ByLock kullandığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheli B.N.Ö., A.Ü., F.K., Y.A., F.B., A.S., Ü.Ö., İ.E.Ö., M.K. ve Ö.K.’yi adreslerinde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

Kaynak: İHA