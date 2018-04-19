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Antalya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Antalya'da FETÖ içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde kaldıkları belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.

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Antalyada FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 şüphelinin yakalanması amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle koordineli olarak Antalya'nın Finike ilçesi ile Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün "gaybubet" evleri olarak adlandırılan hücre evlerinde gizlendikleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel mahiyette olduğu değerlendirilen belgeler ele geçirildi.

Firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Öte yandan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kripto haberleşme aracı ByLock programı kullanıcısı oldukları belirlenen ve Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında yakalama kararı çıkarılan Ö.C.B. ve E.B. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

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