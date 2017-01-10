Antalya'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

Antalya'da kendilerini telefonda savcı ve polis olarak tanıttıkları kişiye nüfus cüzdanının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından kullanıldığını söyleyerek dolandırıcılık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte T.P'nin, telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıtan şahıslar tarafından "Kimliğinin FETÖ tarafından kullanıldığının tespit edildiği, bu örgütün para ve değerli eşyalarına el koyabileceği, bunları güvenceye almak için evinde bulunan para ve değerli eşyalarını gönderecekleri görevliye vermesi gerektiği" söylenerek dolandırılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince T.P'den para ve altın süsü verilmiş malzemelerin bulunduğu poşeti almaya gelen şüpheliler S.İ. ve B.A, Meydan Kavağı Mahallesi'nde suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.