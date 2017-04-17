  • 17 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.655
    EURO 3.893
  • BIST 90743.98
    ALTIN 151.254
Buradasınız : » » Antalya'da ev yangını

Antalya'da ev yangını

Antalya'da bir apartmanın dokuzuncu katındaki dairede çıkan yangında hasar oluştu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Antalyada ev yangını

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 931. Sokak'taki Rana Sitesi B Blok 9'uncu katında, avukat Kamile Meriç Beşirlik'e ait dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, evde bulunan iki çocuk ve bir kedi, bakıcı tarafından çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Evin giriş kısmında maddi zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşibirlik, gazetecilere yaptığı açıklamada, evine iki hafta önce taşındığını söyledi. Yakınlarının telefonu üzerine adliyeden eve geldiğini belirten Beşibirlik, "Geldiğimde yangın söndürülmüştü. Bakıcımız, iki çocuğum ve kediyi dışarı almış. Çocuklarımın iyi olduğunu görünce sevindim. Bununla geçmiş olsun." dedi.

Etiketler: antalya, ev yangını
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER