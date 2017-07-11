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Antalya'da etüt merkezine FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Antalya'da etüt merkezine FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

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Antalyada etüt merkezine FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında özel bir etüt merkezine düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aksu ilçesindeki özel bir etüt merkezine operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınlardan ikisinin daha önceki FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı belirtildi. Şüphelilerin etüt merkezinden elde edilen geliri, cezaevindeki üyelerinin ailelerine gönderdiği, böylece sanıkların konuşmasını engellemeye çalıştığı bildirildi.

Operasyonda örgütün güvenli ev diye tabir edilen "gaybubet evi" de tespit edildi. Evdeki örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyete götürüldü.

Etiketler: antalya, FETÖ/PDY soruşturmaları
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