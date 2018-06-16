Antalya'da denizde kurtarma operasyonu

Antalya Muratpaşa’da 3'ü çocuk 7 kişi, "Kurt-M" isimli yaklaşık 4 metrelik fiber tekneyle denize açıldı. Teknedekiler, kuvvetli yağış ve dalgalar nedeniyle Bababurnu mevkisindeki bir mağaraya sığındı.

Mahsur kalanların yardım çağrısı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler, dalgalar nedeniyle falezlerdeki mağaraya güçlükle yaklaştı.

Deniz polisinin botuna alınan mahsur kalan kişiler, Kaleiçi Yatlimanı'na getirildi.

Kurtarılanlar arasında halk arasında "mavi ışık" rahatsızlığı olarak bilinen hastalık nedeniyle haberlere konu olan Poyraz bebek ile babası Servet ve annesi Zeliha Ergün'ün de bulunduğu öğrenildi.

Servet Ergün'ün olaydan bir saat önce sosyal medyadan, "Deniz sefası yapalım dedik. Manzaraya bakın. Kaptanın ustalığı dalgalı denizde belli olur. Tekneyle bugün açıldık" ifadelerini kullandığı video paylaştığı öğrenildi.

Kaynak:AA