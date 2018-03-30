Antalya'da 'Çiftlik Bank' depolarına baskın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki iki depoya operasyon düzenledi.
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Polis operasyonda, Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu iddia edilen şirkete ait 8 kamyonet ile depolarda üzerinde "Çiftlik Bank" yazan kolilerde, çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu.
Kaynak: AA