Antalya'da ByLock operasyonu

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aralarında öğretmen, ziraat mühendisi ve serbest meslek mensubu olan, bazılarının terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.