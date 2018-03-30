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Buradasınız : » » Antalya'da binlerce kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

Antalya'da binlerce kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

Antalya'da yasal olmayan yollarla yurda sokulan 67 bin 56 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

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Antalyada binlerce kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Alanya ilçesindeki iki depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 67 bin 56 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözlüklerin yaz aylarında Antalya ve Muğla'nın turizm merkezlerinde satışa sunulacağı öğrenildi.

Gözaltına alınan depo sahibi N.B. ve M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: kaçak güneş gözlüğü, antalya
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