Antalya'da Batı Çevre Yolu açılıyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 141 milyon liraya mal olan, şehir içi trafiği önemli oranda rahatlatması beklenen Batı Çevre Yolu'nun tamamlanan ikinci kısmının açılışını, 11 Şubat'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağını bildirdi.

Toplam 14 kilometrelik yolun 6 kilometresinin daha önce hizmete girdiğini belirten Karaloğlu, "141 milyon lira harcanan Batı Çevre Yolu'nun, cumartesi günü toplu açılışla birlikte, kalan 8 kilometrelik kısmı da Sayın Başbakanımız tarafından açılacak. Özellikle Burdur istikametinden gelip Kemer yönüne, yani kentin batısına devam etmek isteyenler, artık şehir merkezine girmeden, şehir içindeki ışık karmaşasına takılmadan yoluna devam edebilecek." dedi.

Karaloğlu, aynı şekilde batıdan gelen sürücülerin de Burdur-Ankara istikametine giderken şehrin kalabalığına girmeden, daha hızlı ve konforlu ulaşımla yollarına devam edebileceğini bildirdi.

Hesaplamalara göre yolun, batıya gidişte ve dönüşte vatandaşlara 40 dakikalık zaman avantajı sağlayacağına işaret eden Karaloğlu, yolun bu açıdan da önemli olduğunu vurguladı.

"Yolun tadını çıkarsınlar"

Gazetecilerin "yolun etrafının imara açılacağı" iddialarını hatırlatması üzerine Karaloğlu, yolun çevresinde ormanlık alanlar bulunduğuna işaret etti.

Bunların yapılaşmaya açılmasının da yasalara göre mümkün olmadığını vurgulayan Karaloğlu, bunun "gereksiz bir tartışma" olduğunu söyledi. Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ormanlar anayasayla korumaya alınmıştır. Bir yere yol yapılıyor diye, 'Burası imara açılıyor' demek bence Türkiye'de anayasayı da yasaları da bilmemek olur. Kaçak yapılaşmadan bahsediliyorsa, yola gerek yok. Zaten kaçak yapılaşma var ama bununla da devletin mücadelesi var. Bence insanlar gereksiz tartışmalara girmek yerine gelsinler, bu yolun tadını çıkarsınlar."

"Teleferik projesi kentin marka değerini yukarıya çekti"

Karaloğlu, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesince geçen hafta sonu vatandaşların hizmetine sunulan Tünektepe Teleferik Tesisi'ni ziyaret etti.

Tesis yetkililerinden bilgi alan Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın Türkiye'nin vitrin şehirlerinden birisi olduğunu belirtti.

Antalya'da turizm altyapısını güçlendiren Tünektepe Teleferik Projesi gibi yatırımların kentin marka değerini yukarıya çektiğini anlatan Karaloğlu, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel, Sarısu'dan Tünektepe'ye uzanan bu güzel teleferik projesini hayata geçirdi. Hafta sonu itibarıyla çalışmaya başladı ve vatandaşımız şu anda ücretsiz kullanıyor. İnşallah cumartesi Sayın Başbakanımızın toplu açılış programında teleferiğin de resmi açılışını yapmış olacağız." diye konuştu.

Öte yandan, resmi açılış törenine kadar ücretsiz hizmet verecek teleferiğe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İstasyon önünde uzun kuyruklar oluşturan Antalyalılar ve şehir dışından gelenler, yaklaşık 650 metre yükseklikteki Tünektepe'ye teleferikle çıkarak Konyaaltı Sahil Şeridi ve Liman bölgesini kuş bakışı görme fırsatını elde ediyor.