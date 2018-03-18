Antalya'da 'arı' operasyonu

Antalya'nın en işlek bölgelerinden Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, kendilerini arıların soktuğunu belirterek polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri parkta yaptıkları araştırmada, ağaçta "oğul veren" arı kolonisi olduğunu belirledi.

Vatandaşların parka girişine izin vermeyen polis ekipleri, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri arıların sokması nedeniyle koloniye yaklaşamadı.

Bu sırada haber yapmak için parka gelen bir haber ajansı muhabiri İsa Akar, hobi olarak arıcılık yaptığını belirterek, ağaçtaki arıları kovana koyabileceğini söyledi.

Akar, arıcı kıyafeti giyerek yanına aldığı kovanla itfaiyenin merdivenine binip kolonideki arıları kovana koydu. Motorize polis ekipleri de kask takarak Akar'a yardım etti.

Bu sırada itfaiye ve polis ekipleri ile gazetecileri de arı soktu. Ekiplerin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Parktaki kedilerin de arı sokması nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

İsa Akar, bahar mevsiminin gelmesiyle arıların hareketlendiğini anlattı. Ana arının kovanını terk edip ağaca konmasıyla burada "oğul verdiğini" dile getiren Akar, "Vatandaşların oğula fiziki müdahalesi nedeniyle arılar hırçınlaşıp vatandaşlara saldırmaya başlamış. Ben gazeteciyim ama hobi olarak arıcılık yapıyorum. İtfaiyenin yardımıyla arıları kovana indirdik. Herkes rahat bir nefes aldı. Beni de yaklaşık 10 kadar arı soktu" dedi.

Kaynak: AA