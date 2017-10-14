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Antalya'da alışveriş merkezi inşaatında iskele çöktü: 6 yaralı

Antalya'da bir alışveriş ve kültür merkezi inşaatında iskele çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı.

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Antalyada alışveriş merkezi inşaatında iskele çöktü: 6 yaralı

Antalya'da bir alışveriş ve kültür merkezi inşaatında iskele çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'ndeki alışveriş ve kültür merkezi inşatında henüz bilinmeyen bir nedenle örümcek iskelede çökme meydana geldi.

Olayda 6 işçi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü ve kısa süre sonra taburcu edildikleri, diğer 3 işçinin ise acil servisteki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, inşaat alanına çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Göçük altında işçi bulunabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak UMKE ve AFAD ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda çöken iskelenin altında işçi bulunmadığı belirlendi.

Etiketler: antalya, alışveriş merkezi, iskele, kaza
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