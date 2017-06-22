  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Antalya'da 9 ayrı uyuşturucu operasyonu

Antalya'da 9 ayrı uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 311 kilo 269 gram esrar ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı.

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Antalyada 9 ayrı uyuşturucu operasyonu

Antalya'da düzenlenen 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda 311 kilo 269 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan Antalya'ya uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik 9 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 311 kilo 269 gram esrar, bir miktar kokain ve eroin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucu hap ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 87 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar bulundu.

Gözaltına alınan İ.Ö, M.Ş, İ.U, C.K, M.B. ve M.G, emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Etiketler: uyuşturucu, operasyon, esrar, antalya
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