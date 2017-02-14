Antalya'da 60 kişiye FETÖ gözaltısı

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli, 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 60 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin Alanya ilçesindeki yapılanmasına yönelik bir süredir teknik ve fiziki takip yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alanya ilçesi ve 10 ildeki adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda, örgüte finans desteği verdiği belirtilen, arasında Alanya'daki bir yemek firmasının yöneticileri ile örgüte ait okulda çalışan öğretmenlerin de bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve örgüte ait kitap ele geçirildi

Zanlılar, "FETÖ üyesi olmak ve örgüt kapsamında faaliyetlerde bulunmak" ile "Terör örgütüne finans destekte bulunmak" suçlamalarıyla ifadeleri alınmak üzere Alanya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.