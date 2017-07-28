  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Antalya'da 49 suçtan aranan zanlı yakalandı

Antalya'da 49 suçtan aranan zanlı yakalandı

Antalya'da kadınların parasını ve cep telefonlarını "güveni kötüye kullanma" yöntemiyle aldığı iddia edilen ve hakkında 49 suçtan aranması bulunan zanlı, gözaltına alındı.

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Antalyada 49 suçtan aranan zanlı yakalandı

Antalya'da kadınların parasını ve cep telefonlarını "güveni kötüye kullanma" yöntemiyle aldığı iddia edilen ve hakkında 49 suçtan aranması bulunan zanlı, gözaltına alındı.

Polis merkezine başvuran E.U. (40) adlı kadın, internetten tanıştığı kişiyle restorana gittiklerini, burada masadan ayrıldığında şüphelinin içinde parası, cep telefonu ve kimlik kartlarının bulunduğu çantayı alarak kayıplara karıştığını bildirdi.

Eşkal doğrultusunda çalışma yapan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının 49 suçtan aranan A.A. olduğunu tespit etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, zanlıyı yaşadığı Konyaaltı ilçesindeki bir rezidansta A.A. ile yanında bulunan Özbekistan uyruklu kadın H.S. gözaltına alındı.

Sahte polis kimliği kullanan zanlının evindeki aramada, Denizli ve Ankara'daki iki kadına ait kimlik kartı ile otomobil ruhsatları bulundu.

Kesinleşmiş 53 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı ile şüpheli kadın hakkında "güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

Etiketler: antalya, 49 suçtan aranan zanlı
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