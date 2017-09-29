Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kepez ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kepez'de saat 19.08'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yaklaşık 50,64 kilometre derinlikte meydana geldi.

Valiliğin açıklaması

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte meydana gelen depremle ilgili, "Çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, merkez üssü Kepez ilçesi olan ve yerin 50,64 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlenen 4,4 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

AFAD ekiplerinin yaptıkları araştırmada en ufak bir sorun veya sıkıntıya yönelik ihbar alınmadığını belirten Vali Karaloğlu, "Çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Depremin merkez üssü olan Kepez ilçemizde de pek hissedildiğini söyleyemeyiz. Denize yakın Lara civarında, zeminin orada daha müsait olması bakımından oralarda daha çok hissedilmiş olabilir." diye konuştu.