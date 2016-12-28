Antalya'da 300 hükümlü Belediye hizmetinde çalışacak

Antalya Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasında düzenlenen törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, protokole imza attı.

Kurumlarla güzel bir çalışma içerisinde olduklarını anlatan Türel, "Uyumlu çalışma ortamı adına çok güzel bir sebep sonuç ilişkisinde yolumuza devam ediyoruz. Bu noktada bütün kurumlarımızdan çok önemli destek alıyoruz. Bu protokol de bunların en güzel örneklerinden biri." dedi.

Protokolün, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce izin verilen hükümlülerin belediye hizmetlerinde kullanılmasına yönelik olduğuna değinen Türel, şunları aktardı:

"Biz bundan önceki senelerde de benzeri protokollerle çok önemli çalışmaları yürüttük. Geçen yıl 197, bu yıl 129 hükümlü arkadaşımız belediyemizin hizmetlerinde çalıştı. 2017 yılı için rekor kırarak, 300 hükümlü arkadaşımızı çalıştırmayı planlıyoruz. Genellikle idari hizmetlerde ağaç dikimi ve bakımı, temizlik hizmetleri, bakım onarım hizmetleri gibi görevlerde arkadaşlarımızdan istifade ediyoruz."

"Avrupa'nın birçok kentinin önüne geçtik"

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da 11 yıldır denetimli serbestlik konusunda uygulamalar yaptıklarını anımsatarak, bu konuda Avrupa'nın pek çok kentinin önüne geçtiklerini söyledi.

Valilikten belediyelere, Milli Eğitim Müdürlüğünden İl Müftülüğüne kadar birçok kurumla protokol imzaladıklarını anlatan Solmaz, hükümlülerin daha çok mezarlıklarda, okul bahçelerinde, ağaç bakımı ve dikiminde çalışma yaptığını ifade etti.

Solmaz, cezaevine girmiş ancak yükümlülüğünü gerçekleştirdikten sonra tahliye olup topluma kazandırılması gereken vatandaşları da kurslara yönlendirdiklerini belirtti.