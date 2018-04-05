Antalya'da 23 milyon dolarlık tehlikeli madde kaçakçılığı operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3'ü Afganistan uyruklu 10 kişinin tehlikeli madde kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin Serik ilçesi Belek Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 827,54 gram zenginleştirilmiş alüminyum, bin 916 gram selenyum-74 maddesi, 566,40 gram zümrüt, 372,60 gram yakut, 171,08 gram göktaşı, 46,07 gram beyaz renkli taş ve bir gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Kaliforniyumun sahte, selenyum-74 ile zenginleştirilmiş alüminyum olarak değerlendirilen malzemelerin ise gerçek olduğu anlaşıldı.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 23 milyon dolar olduğu öğrenildi. 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA