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Antalya'da 20'den fazla asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Antalya'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 20'den fazla asker hastanede tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan askerler birliklerine gönderildi.

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Antalyada 20den fazla asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Antalya'da akşam saatlerinde kent merkezindeki farklı birliklerde görevli çok sayıda asker yüksek ateş ve ishal şikayetiyle revirlere başvurdu. Birlikler içerisindeki revirlerde yer kalmayınca askerlerden bazıları Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye, üst rütbeli görevlilerin refakatinde sevk edilen askerler tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan bir grup asker ise birliklerine gönderildi.

Farklı birliklerdeki askerlerin şikayetlerinin benzer olmasından yola çıkan sağlık görevlileri gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde dururken, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan askerlerin sayısıyla ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA, AA

Etiketler: gıda zehirlenmesi şüphesi, antalya
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