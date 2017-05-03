Antalya'da 2 avukat FETÖ'den tutuklandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 avukat tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Antalya Barosuna kayıtlı avukatlar Ersan S. ve İbrahim Y. gözaltına alındı.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.