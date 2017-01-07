Antalya ve Konya'ya yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güneyinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güneyinde görülecek yağışların bugün 15.00'ten yarın akşam saatlerine kadar yoğun kar yağışı şeklinde olacağı belirtildi.

Açıklamada, Antalya-Konya kara yolu başta olmak üzere, bölgede yoğun kar yağışlarından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.