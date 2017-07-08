Antalya ve Denizli'de orman yangınları

Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 40 dönüm alanda zarar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kökez Mahallesi Yazır mevkisinde meşe ağaçlarının bulunduğu makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle yangına müdahale edildi. Vatandaşlar da yanmaması için saman balyalarına su sıktı.

Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangında, 40 dönüm alan zarar gördü.

Denizli'de 3 hektar alan yandı

Öte yandan, Denizli'nin Kale ve Çameli ilçesinde çıkan orman yangınlarında 8 hektarlık alanın yandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Çameli ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde yıldırımın neden olduğu belirtilen yangın ormanlık alana sıçradı. Olay yerine sevk edilen orman ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında 3 hektar alan zarar gördü.