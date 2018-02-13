  • 13 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.799
    EURO 4.691
  • BIST 115411.2
    ALTIN 162.395
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Antalya ve Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandasına 21 gözaltı

Antalya ve Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandasına 21 gözaltı

Antalya ve Balıkesir'de sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri öne sürülen 21 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Antalya ve Balıkesirde sosyal medyadan terör propagandasına 21 gözaltı

Antalya'da "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medyadan terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulundukları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddia edilen K.M, Y.T, S.B. ve M.A hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri kent merkezindeki evlerinde gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Balıkesir ve ilçelerinde 17 kişi yakalandı

Balıkesir'de, TSK tarafından YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı" aleyhinde sosyal medyada paylaşım yaptıkları ileri sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen, Balıkesir merkezde 3, Bandırma'da 2, Ayvalık'ta 2, Edremit'te 9 ve Burhaniye'de 1 olmak üzere il genelinde toplam 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari 4 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA/İHA

Etiketler: terör propagandası, sosyal medya, balıkesir, antalya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER