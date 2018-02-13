Antalya ve Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandasına 21 gözaltı

Antalya'da "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medyadan terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulundukları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddia edilen K.M, Y.T, S.B. ve M.A hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri kent merkezindeki evlerinde gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Balıkesir ve ilçelerinde 17 kişi yakalandı

Balıkesir'de, TSK tarafından YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı" aleyhinde sosyal medyada paylaşım yaptıkları ileri sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen, Balıkesir merkezde 3, Bandırma'da 2, Ayvalık'ta 2, Edremit'te 9 ve Burhaniye'de 1 olmak üzere il genelinde toplam 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari 4 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA/İHA