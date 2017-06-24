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Antalya sıcaklarla boğuşuyor

Sıcaklığın 38 derece ölçüldüğü Antalya'da yerli ve yabancı turistler sahil ile parkları doldurdu.

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Antalya sıcaklarla boğuşuyor

Hava sıcaklığının 38 derece kaydedildiği Antalya'da yerli ve yabacı turistler, sahil ile parklarda yoğunluk oluşturdu.

Deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da vatandaşlar ve Ramazan Bayramı için kente gelen tatilciler, sahil, park ve bahçeleri doldurdu.

Kentte 38 dereceye ulaşan sıcak nedeniyle tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlemeye çalıştı. Jet skiyle gezinen ve su kayağı yapan tatilciler, denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler kitap okudu, bazıları da palmiyelerin gölgesinde yürüdü. Kimileri ise Varyant'ta yamaç paraşütü yaptı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı Muğla'da 35, Burdur'da 34, Isparta'da 30 derece ölçüldü. Ramazan Bayramı boyunca bölgede yağış beklenmiyor. Nem ve sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Etiketler: antalya, sıcak hava
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