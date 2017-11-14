  • 14 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.866
    EURO 4.535
  • BIST 109655.88
    ALTIN 158.275
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Antalya sahilinde ölü balina bulundu

Antalya sahilinde ölü balina bulundu

Beş metre boyundaki balina Kemer sahiline vurdu. İlk incelemede dikkat çeken vücudundaki yaralar oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Antalya sahilinde ölü balina bulundu

Kemer Çamyuva Mahallesi sahiline vuran yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ölü balina yetkililere bildirildi. Zabıta ve jandarma ekipleri sahile gelerek güvenlik önlemi aldı.

Balinadaki yara izleri

Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Seda Başkaya'nın incelediği balina, vinç yardımıyla kamyonete yüklenerek incelenmek üzere Akdeniz Üniversitesine götürüldü. 

Balinanın vücudunda çok sayıda yara izinin bulunması dikkat çekti. 

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu Türkiye sularında balinaların zaman zaman görüldüğünü, Balinalar Doğu Akdeniz ekosistemine girdiklerinde beslenmeyle ilgili sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Gökoğlu, "Besin problemi yaşadığı için ölmüş ve fırtınayla kıyıya vurmuş olabilir. Balina çok yıpranmış. Muhtemelen önce ölmüş. Akdeniz Atlas Okyanusu'nun bir uzantısı. Bu balinalar Batı Akdeniz'de sıkça görülüyor. Doğu Akdeniz'e nadir geliyorlar." diye konuştu.
 

Etiketler: balina, antalya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER