Antalya sahilinde ölü balina bulundu

Kemer Çamyuva Mahallesi sahiline vuran yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ölü balina yetkililere bildirildi. Zabıta ve jandarma ekipleri sahile gelerek güvenlik önlemi aldı.

Balinadaki yara izleri

Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Seda Başkaya'nın incelediği balina, vinç yardımıyla kamyonete yüklenerek incelenmek üzere Akdeniz Üniversitesine götürüldü.

Balinanın vücudunda çok sayıda yara izinin bulunması dikkat çekti.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu Türkiye sularında balinaların zaman zaman görüldüğünü, Balinalar Doğu Akdeniz ekosistemine girdiklerinde beslenmeyle ilgili sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Gökoğlu, "Besin problemi yaşadığı için ölmüş ve fırtınayla kıyıya vurmuş olabilir. Balina çok yıpranmış. Muhtemelen önce ölmüş. Akdeniz Atlas Okyanusu'nun bir uzantısı. Bu balinalar Batı Akdeniz'de sıkça görülüyor. Doğu Akdeniz'e nadir geliyorlar." diye konuştu.

