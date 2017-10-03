Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 44 gözaltı

Antalya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Manisa, Bursa ve Trabzon'da çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 44 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında 13 kişinin daha arandığı belirtildi.

Gözaltına alınanların tamamının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.