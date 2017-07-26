  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Antalya merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

Antalya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Antalya merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve bir kısmının ByLock kullandığı tespit edilen 85 şüpheliden 25'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 17'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 60 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

FETÖ/PDY soruşturması doğrultusunda daha önce kapatılan AKÇADER'in üyelerine yönelik soruşturmaya ilişkin Antalya merkezli 6 ilde 13 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, çeşitli meslek gruplarından 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, dernek çatısı altında örgüte eleman kazandırdıkları, "himmet" adı altında para topladıkları ve hükümet aleyhine propaganda yaptırdıkları öne sürülmüştü. "Beddua seansları" düzenleyen örgüt üyelerinin, darbe girişiminden sonra da faaliyetlerine devam ettikleri belirtilmişti.

Etiketler: Antalya merkezli FETÖ operasyonu, Antalya merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
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