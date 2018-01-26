Antalya merkezli FETÖ operasyonunda 3 askere tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 rütbeli asker, Antalya, Bursa, Kayseri ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Terör örgütüne üye oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA