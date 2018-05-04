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Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

4 ilde Antalya merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda, ByLock kullanıcısı 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya, Ankara, İzmir ve Hatay'da yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: operasyon, fetö, bylock
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