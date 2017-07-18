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Antalya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 85 gözaltı

Antalya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltı sayısı 85'e çıktı.

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Antalya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 85 gözaltı

Antalya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltı sayısı 85'e çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce kapatılan AKÇADER'in üyelerine yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilenleri yakalama çalışmaları sürüyor.

Aranan 14 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 85'e yükseldi.

Antalya merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik 13 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 71 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların, dernek çatısı altında örgüte eleman kazandırdıkları, "himmet" adı altında para topladıkları ve hükümet aleyhine propaganda yaptırdıkları öne sürülmüştü. Beddua seansları düzenleyen örgüt üyelerinin, darbe girişiminden sonra da faaliyetlerine devam ettikleri belirtilmişti.

Etiketler: antalya, FETÖ/PDY, gözaltı
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