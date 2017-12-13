Antalya merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 65 gözaltı kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 36'sı memur, 25'i subay ve astsubaylardan oluşan muvazzaf asker, 4'ü sivil, 65 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 30 ilde 99 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Örgütle bağlantısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan sivillerin memur, öğretmen, doktor ve doçent olduğu, örgütün üst düzey sorumluları arasında yer aldıkları belirtildi.

Ardışık arama yöntemi

Operasyonun, "örgütün mahrem askeri yapılanmasına" yönelik yapıldığı ifade edildi. Şüphelilerin, mahrem yapılanma içerisinde oldukları için örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadıkları, "ardışık arama yöntemini" kullandıkları öne sürüldü.

Örgüt sorumlularının örgüt üyesi memur, subay ve astsubayları haberleşmek için kendilerine ait olmayan kontörlü ya da ücretli sabit hatlı telefonlarla aradığı, her aramadan sonra da farklı numaralar çevirerek arama yapıp kapattığı iddia edildi. Örgütün bu yöntemle gizli şekilde üyeleriyle haberleşmeyi sürdürmeyi amaçladığı öğrenildi.

AA