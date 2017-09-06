Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısı

Antalya Körfezi için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde, Kumluca-Manavgat arasında rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 5 ila 7, açıklarda 8 kuvvetinde "fırtına" şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli, dikkatli olması istendi.