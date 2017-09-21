  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Antalya Körfezi için fırtına uyarısı

Antalya Körfezi için fırtına uyarısında bulunuldu.

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Antalya Körfezi için fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığı sahil kesimlerinde 1 ila 3 derece, iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak.

Denizlerde rüzgar öğle saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında kuzey ve batıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde Fethiye açıklarında 6, Kaş-Kumluca arasında batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğleden sonra 8, akşam da kuzey yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Dalga yüksekliği, Kaş-Kumluca arasında 2,5 ila 3,5 metre civarında olacak. Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli, dikkatli olması istendi.

Etiketler: antalya körfezi, fırtına uyarısı
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