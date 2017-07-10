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Antalya-Isparta karayolunda otobüs yandı

Antalya-Isparta karayolunda bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

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Antalya-Isparta karayolunda otobüs yandı

Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait 40 yolcu taşıyan otobüs Antalya-Isparta karayolunun Karaözü mevkisi Kargı tünelleri yakınında tek taraflı kaza yaptı. Kazanın ardından otobüs alev aldı ve yolcular tahliye edildi.

Kısa sürede otobüsün her tarafını kaplayan alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yanan otobüse ve ormanlık alana ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı.

Bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri ve bir yangın söndürme uçağı ile 4 arazöz de yangına müdahalede bulundu.

Otobüsteki yangın tamamen söndürülürken, ormanlık alandaki alevler de kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle korku ve panik yaşayan yolcuların başka bir otobüsle yolculuklarına devam edeceği belirtildi. AA

Etiketler: antalya, ısparta, otobüs yandı
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