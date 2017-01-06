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Antalya için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya genelinde yarından itibaren buzlanma ve don uyarısında bulundu.

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Antalya için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk hava nedeniyle bölgede yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-15 derece altında olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Antalya bölgesinde 12 Ocak 2017'ye kadar sahil kesimlerde hafif, yer yer orta kuvvette, iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiği vurgulandı.

Başta zirai faaliyette bulunan üreticiler olmak üzere meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

 

Rüzgar nedeniyle oluşan büyük dalgalar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde etkili oldu.

Etiketler: don, buzlanma, antalya
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